Мать Королевой Порывай, выступающая против СВО, приехала в Россию

Мать исполнительницы Наташи Королевой Людмила Порывай, громко поддержавшая родную Украину, приехала в РФ. Артистке запрещено выступать с концертами на территории Российской Федерации.
Королева разместила фотографии с отдыха на Волге вместе со своей матерью. Знаменитости находятся в круизе на вечеринке, устроенной светской львицей Викторией Шеляговой.
Россияне возмутились появлению Порывай в России, так как на своем выступлении в 2022 году она размахивала украинским флагом.
В настоящее время родительница Королевой проживает в Штатах, где у нее имеется во владении недвижимость.
Власти США выплачивают артистке пенсию по достижении соответствующего возраста. У Порывай состоятельный муж, оказывающий той финансовую поддержку.
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