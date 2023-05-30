Капусты огромный урожай: какие подкормки позволят вырастить тугие крепкие кочаны

Чтобы вырастить полноценный урожай капусты, и кочаны при этом были тугими, здоровыми и крупными, нужен план по уходу за культурой на все лето.

Для этого в период вегетации необходимо подкормить капусту несколько раз.

В первый раз удобрения внести через 2-3 недели после того, как рассада будет высажена в грунт. Растения к этому времени смогут полностью укорениться. Для приготовления раствора надо по 10 г мочевины и хлористого калия, 20 г суперфосфата развести в 10 л воды. На каждое растение вылить по 0,5 л раствора.

Вторую подкормку надо провести через пару недель после первой. За основу взять настой коровяка, развести с водой в соотношении 1:10. Либо - птичьего помета (в соотношении1:15). Под каждое растение вылить около 1 л состава.

В третий раз удобрение внести через еще через 10-14 дней. Для этого 15 г любых комплексных удобрений с микроэлементами и 2 ст.л. суперфосфата развести в 10 л. На каждое растение вылить 1 л раствора.

Четвертая подкормка проводится лишь для самых поздних сортов, которые идут на хранение. Ее проводят за три недели до уборки урожая. Капусту нужно полить раствором сернокислого калия, который готовится из расчета 40 г препарата на 10 л воды.