Досаждают комары и мошки: как их отпугнуть и чем смазать тело после укуса

Комары и мошки частенько мешают эффективной работе на даче. Чтобы защитить тело и не дать назойливым насекомым возможности присосаться к коже, надо использовать ванилин. Пакетик вещества растворить в 100 мл горячей воды и натереть открытые участки тела. Больше насекомые не побеспокоят.

Какие еще запахи не переносят комары и мошки? Они не любят масло гвоздики, и этим тоже можно воспользоваться, натерев им кожу. Комары и мошки не переносят запахи табачного дыма и запах валерианы.

Кроме того, можно натереться маслами из базилика и эвкалипта - они тоже отпугнуть вредных насекомых. В квартире поможет ромашка - для этого букетики цветов следует разложить в разных местах.

Если все-таки комары или мошки покусали, снять зуд и раздражение поможет бальзам «Звездочка». К слову, он же является и отпугивающим средством от мошек и комаров.

Место укуса, кроме того, можно смазать раствором хозяйственного мыла или смоченным в спирте ватным диском. Чесаться и зудеть кожа после этого перестанет.