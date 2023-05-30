Кроты не вынесут концертов: как прогнать грызуна с участка

Кроты - слепые грызуны, а вот слух у них отменный. По сути, это один из важных иснтрументов его общения с внешним миром. Этим и надо воспользоваться. То есть, использовать тот момент, что многие звуки для животного представляют опасность.

Чтобы прогнать кротов с участка, нужно рядом с кротиными норками вкопать тоненькие палки, на них закрепить пустые консервные банки. Рядом с палочками под углом вкопать пустые бутылки из-под шампанского - таким образом, чтобы из земли выглядывала только треть.

При малейшем дуновении ветра банки загремят, а бутылки "завоют". Кроты не вынесут такого "концерта", и покинут территорию.

Более долгоиграющий, но эффективный способ избавиться от кротов, - посадить на участке ореховые деревья. Там, где они есть, грызуны жить не будут. На участок в 6 соток достаточно двух таких плодовых деревьев.

Некоторые дачники идут на радикальные меры, закопав на глубину 70 см сетку. Такие барьеры грызуну, конечно, не одолеть.