Forbes назвал 49 самых богатых наследников в России

Это дети из 20 семей, самым богатым из них является единственный сын Вагита Алекперова Юсуф, основателя «Лукойла».

Вторая строчка досталась детям Андрея Мельниченко, основателя крупнейшего российского производителя удобрений «Еврохим».

На третьем месте – сын и дочь Леонида Михельсона, совладельца «Новатэка» и «Сибура». В пятерку вошли дети владельца НМЛК Владимира Лисина и основателя УГМК Искандера Махмудова.

Среди самых богатых наследников в России оказались дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, основателя Telegram Павла Дурова и основного бенефициара ММК Виктора Рашникова.