Муравьи бегут на сахар: какие приманки избавят огород от насекомых

По наблюдениям экспертов, муравьев условно можно разделить на сладкоежек и тех, кто больше склонен к поиску жиров.

Потому, прежде чем выбрать какой-то рецепт, нужно смешать борную кислоту с разными продуктами (мед, сахар в воде, растительное масло), чтобы понять, какой из них привлекает муравьев больше всего.

В частности, на основе варенья можно приготовить такое средство: 5 г борной кислоты развести в 100 мл теплой воды, добавить к составу 1 ч.л. варенья и 2 ст. л. сахара. Все перемешать, вылить в плоскую посуду, которую поставить вблизи муравьиных троп. Насекомые будут стекаться на запах лакомства и погибнут.

Еще один вариант эффективной приманки готовится так: 2 ст.л. глицерина смешать с 1 ст. ложкой воды, добавить 1 ч.л. меда, треть ч.л. борной кислоты и полторы ч.л. сахара. Все перемешать, из этой смеси скатать шарики-приманки и разложить в местах, где видели муравьев.

Поможет привлечь садовых муравьев и приманка, приготовленная из 1 ч. л. порошка борной кислоты и 1 ст. ароматной пищи. Потом добавить сладкую воду (8 ч. л. сахара на 1 стакан воды) и 1 ч. л. борной кислоты.

Если приманки не сработали, надо попробовать снова, но уменьшить объем борной кислоты до половины 1 ч. л. на чашку 1%-го раствора вещества.