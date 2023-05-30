WP: Цинь Ган встретился с Илоном Маском в Пекине

Цинь Ган в ходе данной встречи заявил, что Китайская Народная Республика в настоящее время стремится создать лучшую рыночную, правовую и международную бизнес-среду для компаний со всего мира, включая Tesla, генеральным директором которой является Илон Маск.

Также глава китайского внешнеполитического ведомства выразил свою уверенность в том, что здоровые, стабильные и конструктивные отношения между Китаем и Штатами выгодны не только Пекину и Вашингтону, но и всему миру.

Цинь Ган уточнил, что для этого КНР и США должны «избегать опасного вождения», однако подробностей о шагах по улучшению отношений между обеими государствами он не сообщил.