Опытный огородник рассказал, что можно посадить между рядами картошки для богатого урожая

Если подобрать правильных соседей для картошки, то оба растения будут полезно влиять друг на друга.

Так мы сможем на картофельных грядках получить сразу два урожая, при этом урожайность каждого из растений возрастает от такого соседства в разы.

Одним словом, выгодно во всех отношениях.

В междурядьях картошки можно посадить базилик, шпинат, мяту, салат, кориандр, листовую горчицу. Некоторые из этих растений станут препятствием для размножения колорадского жука.

При этом ни одна из этих культур не станет конкурировать за питание с картофелем.

Хрен, посаженный между рядами картошки, защищает от заболеваний и улучшает вкусовые свойства клубней.

Еще одно растение, которое положительно влияет на картофель. Фасоль защищает его от вредителей. При этом оба растения взаимно повышают урожайность друг друга.

Кукурузу рекомендуется высевать по краям картофельного участка, чтобы она не бросала тень на посадки. Растение тоже способно сделать клубни картошки вкуснее.

Лук и чеснок полезны фитонцидами, которые они выделяют в почву. Благодаря этому картошка будет защищена от вредителей и фитофторы.

Между рядами картошки некоторые умудряются высадить капусту или свеклу, если расстояние достаточно большое.

Эти овощи не будут мешать друг другу, в итоге получите богатый урожай картошки и свеклы или капусты с одного участка земли.

Хорошо уживаются и оказывают поддержку друг другу картофель и такие растения, как настурция, алиссум, календула, бархатцы.