Будет хуже яда: какое популярное удобрение противопоказано луку

Без лука невозможно представить ни один огород. Этот острый овощ едят в виде зеленых перьев и заготавливают на зиму луковицы. Каждому при этом хочется вырастить луковицу размером с кулак.

Чтобы добиться такого результата, огородники идут на самые разные ухищрения, экспериментируя с проверенными и новыми подкормками для корнеплода.

Но иногда итог получается прямо противоположный ожидаемому. Например, очень популярная в народе так называемая зеленая подкормка (бражка на основе трав) заставляет луковые перья зеленеть, идти в активный рост.

Но вот сами луковицы при этом остаются рыхлыми и большими не растут. Такая подкормка не лучшим образом влияет и на сохранность луковиц.

Примерно так же реагирует культура и на дрожжевую подкормку. Если для наземной части это благо, то для корнеплода, ради которого в большинстве случаев и выращивается лук, - минус.

То есть то, что хорошо для томатов, огурцов или кабачков, совершенно противопоказано луку, и об этом надо помнить.