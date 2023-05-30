Бывалый садовод назвал основные причины появления несладких ягод у клубники

Рассказываем, что может повлиять на плохой вкус урожая и стараемся не допускать ошибок.

Самая банальная и самая частая причина - неправильный выбор сорта. Также плохой вкус может быть и у ягод, если кустам уже много лет. Такие растения могут терять сортовые характеристики.

Ягоды могут быть кислыми и мелкими, если кусты давно не пересаживали. На одном месте ягодник может расти не более 3-4 лет.

Бывает, что дачники заливают клубнику при поливах. Или все лето идут ливни. Тогда спасать ситуацию можно регулярным рыхлением.

Иногда достаточно добавить в грядку компост и речной песок, чтобы ягода росла сладкой и крупной.

Делайте высокие грядки, чтобы избежать проблем с урожаем. Особенно это актуально для клубники, растущей на склоне.

Солнечный свет должен падать на растения минимум 8 часов в сутки. Если так не получается, это отразится на вкусе ягод.

Проблемы со вкусом клубники могут возникнуть из-за загущенных посадок. Растению тесно, оно плохо развивается, дает урожай низкого качества.

Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов болезни, чаще всего клубника подвергается гнили или плесени.

Соблюдайте сроки посадки, тогда ягода не будет кислой. Высаживать или делать пересадку рекомендуется в августе.

Не косите клубнику по осени, повредив точку роста, вы не получите хороший урожай в новом сезоне.

Помните, что хорошо плодоносить клубника начнет только с 2-3 года. В первый сезон урожай будет скудным и не таким сладким.