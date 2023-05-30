Дачный эксперт рассказал о пользе окучивания картофеля: так можно увеличить урожай

Обязательно окучивайте картошку в течение вегетативного сезона. Процедура очень полезная и просто необходимая для растения.

Если не окучивать картофель, почва начнет ухудшаться, могут появиться в большом количестве сорняки. В этом случае урожай окажется под угрозой.

Если выполнить это действие в нужный момент, то увидите, что урожай заметно возрастет.

Начинайте рыхлить землю и подгребать ее к стеблю картофеля, когда взошедшие саженцы достигнут высоты 10 см.

Предварительно грунт надо хорошенько увлажнить. Воды не жалеем.

Идеально, если перед окучиванием прошел сильный дождь. Тогда процедура даст максимальный эффект.

Окучивание, проведенное на влажной почве, стимулирует появление дополнительных стволов картофеля. А это значит, что будет и дополнительный урожай.

Прибегая к такой хитрости, можно увеличить урожайность в несколько раз.