Блинкен утверждает, что завтра, 31 мая, Соединённые Штаты официально объявит о новом санкционном пакете, направленным против Российской Федерации.

Глава Государственного департамента США уточнил, что новый пакет санкций против России включает в себя меры, которые якобы «ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской… дезинформации, поддерживают правозащитников».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва справляется с санкционной политикой коллективного Запада.