Садоводы назвали растения, которые нельзя сажать под вишней

Под деревом не стоит размещать грядки с перцами, помидорами, баклажанами, поскольку вишня может заразиться различными болезнями от пасленовых.
Плохими соседями для вишни будут дуб, береза и клен, а также крыжовник, который угнетает деревья.
Вишня не любит почву с высокой кислотностью, поэтому нельзя сажать рядом с ней хвойные растения. Им как раз нужен кислый грунт.
Лучше всего сажать рядом с вишней боярышник, рябину, виноград или бузину, которая защитит дерево от атак тли.
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