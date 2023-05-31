Садоводы назвали растения, которые нельзя сажать под вишней

01:27 2023-05-31

На многих дачных участках растет вишня. Но не все знают, что урожай ягод зависит от растений, посаженных поблизости.

Под деревом не стоит размещать грядки с перцами, помидорами, баклажанами, поскольку вишня может заразиться различными болезнями от пасленовых.

Плохими соседями для вишни будут дуб, береза и клен, а также крыжовник, который угнетает деревья.

Вишня не любит почву с высокой кислотностью, поэтому нельзя сажать рядом с ней хвойные растения. Им как раз нужен кислый грунт.

Лучше всего сажать рядом с вишней боярышник, рябину, виноград или бузину, которая защитит дерево от атак тли. 

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