Минэнерго РБ: БелАЭС в полном порядке, информация о выбросе радионуклидов ложная

В Минэнерго отметили, что увидеть результаты онлайн-мониторинга радиационного фона в районе функционирования БелАЭС и по всей территории Беларуси может каждый желающий на сайте Белгидромета.

Обновление информации происходит круглосуточно.

На данный момент карта показывает: радиационная обстановка спокойная, выбросов нет, норма радиационного фона не превышена.

БелАЭС работает в штатном режиме, никакой угрозы безопасности не существует.

Первый энергоблок осуществляет работу на номинальной мощности, на втором осваивается мощность реактора в рамках этапных программ.

Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки, которые расположены по всей республике, постоянно отслеживают уровень радиации.

Всего в стране функционирует 120 подобных установок.