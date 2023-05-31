Минэнерго РБ: БелАЭС в полном порядке, информация о выбросе радионуклидов ложная

В Минэнерго отметили, что увидеть результаты онлайн-мониторинга радиационного фона в районе функционирования БелАЭС и по всей территории Беларуси может каждый желающий на сайте Белгидромета.
Обновление информации происходит круглосуточно.
На данный момент карта показывает: радиационная обстановка спокойная, выбросов нет, норма радиационного фона не превышена.
БелАЭС работает в штатном режиме, никакой угрозы безопасности не существует.
Первый энергоблок осуществляет работу на номинальной мощности, на втором осваивается мощность реактора в рамках этапных программ.
Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки, которые расположены по всей республике, постоянно отслеживают уровень радиации.
Всего в стране функционирует 120 подобных установок.