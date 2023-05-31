Мать Смольянинова порекомендовала бывшей невестке Мельниковой найти работу для содержания ее внуков

Мать актера Артура Смольянинова Мария сообщила, что влачит существование на пенсию в 20 000 российских рублей. Она не стала скрывать, что ее звездный сын не помогает ей деньгами. Экс-супруге Смольянинова, актрисе Дарье Мельниковой, она дала совет "найти работу", чтобы содержать детей.

Женщина призналась, что не в курсе, помогает ли ее сын своим наследникам финансово.

Сама Мельникова признается, что с деньгами у нее не очень и даже ищет партнера для совместной выплаты ипотеки.

Дарья не появится в новом сезоне сериала "Папины дочки". Предполагается, что ей отказано в роли из-за скандальных высказываний экс-супруга.

Смольянинов в настоящее время пребывает в Риге. Совсем недавно актер информировал, что собирается на гастроли по американским городам с музыкально-поэтической постановкой по Иосифу Бродскому.