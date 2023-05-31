Горчица, бархатцы, герань: какие растения прогонят вредителей с участка

Чтобы прогнать с огорода вредителей, нужно посадить там несколько растений, которые они не любят или даже боятся. Какие именно цветы или кустарники помогут защитить культуры и сохранить урожай?

Базилик

Это растение отгоняет мух, его также не переносят такие вредители, как бражник, тля, совка и другие. Кроме того, эта зелень будет отличной приправой к блюдам, потому есть двойной повод высадить ее на огороде.

Герань

В принципе, можно даже расставить в саду или возле грядок горшки с этими цветами. Герань отпугивает комаров и мошек, а еще - тлю, цикадок, капустниц, совка.

Бузина чёрная

Она привлекает на участок птиц и спасает от тли и слизней.

Бархатцы

Эти красивые цветки защитят от тли, капустной мухи и нематоды.

Горчица белая

Она защитит от личинок колорадского жука, тли, проволочника, слизней, медведки. А также - от бабочек на капусте, морковной и луковой мух.