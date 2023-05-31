Редиска вырастет крупной и сладкой только при частом поливе

Редиска не требует каких-то особенных подкормок и вполне обходится без них. Но чтобы она была сочной, вкусной и крупной, необходимо выполнять несколько рекомендаций.
Для хорошего развития редиски можно использовать золу. Это удобрение можно вносить разными способами.
Также редиска не любит загущения, из-за котрого ее плоды плохо развиваются. Поэтому при посадке между растениями нужно сохранять некоторое расстояние.
И третий момент, к которому особенно чувствительна эта культура, - это обильный полив. Если поливать редиску ежедневно утром и вечером, то она обязательно порадует не только красивым, но и по-настоящему вкусным урожаем не единожды за сезон.
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