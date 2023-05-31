Грызунов можно прогнать с участка с помощью цветов

Нарциссы не прогоняют, а наоборот, привлекают мышей на участок. Стратегия борьбы с грызунами в данном случае заключается в том, что им нравятся луковицы цветов, что отвлекает их от нападения на другие культуры.

Вот почему для отвлечения мышей от других посадок луковицы нарциссов распределяют по наиболее уязвимым местам сада и огорода.

А вот пижма способна далеко и надолго отогнать грызунов от грядок, потому что они на дух не переносят ее специфического аромата.

Это же касается и полыни. Если она растет на огороде, ее лучше не трогать - она отвадит грызунов от посадок.

Хорошим отпугивателем для мышей служит и ромашка. Этот цветок обладает полезными целебными свойствами для человека, но его аромат категорически не нравится грызунам.

Поэтому они обходят далеко стороной те участки, где растет много ромашки.