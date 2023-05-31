Грызунов можно прогнать с участка с помощью цветов

Нарциссы не прогоняют, а наоборот, привлекают мышей на участок. Стратегия борьбы с грызунами в данном случае заключается в том, что им нравятся луковицы цветов, что отвлекает их от нападения на другие культуры.
Вот почему для отвлечения мышей от других посадок луковицы нарциссов распределяют по наиболее уязвимым местам сада и огорода.
А вот пижма способна далеко и надолго отогнать грызунов от грядок, потому что они на дух не переносят ее специфического аромата.
Это же касается и полыни. Если она растет на огороде, ее лучше не трогать - она отвадит грызунов от посадок.
Хорошим отпугивателем для мышей служит и ромашка. Этот цветок обладает полезными целебными свойствами для человека, но его аромат категорически не нравится грызунам.
Поэтому они обходят далеко стороной те участки, где растет много ромашки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__