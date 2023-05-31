Меню для баклажанов: какие подкормки обеспечат культуре рост

Для баклажан очень важно правильно подобрать подкормки, тогда при систематичном удобрении можно рассчитывать на отличный вариант.

В первых числах июня растению нужен азотный стимулятор. Он ускорит рост надземной части, поднимет иммунитет молодых растений. Учитывая, что культура растет медленно, вносить питание нужно в доступной форме, то есть жидкой.

В этом отношении отлично подойдет "зеленый чай" из сорняков, вытяжка коровьего либо птичьего помета, аммиачная селитра, аналоговая мочевина. Одновременно можно мульчировать почву органикой, которая дополнительно подпитает растения, притормозит рост сорняков, а также защитит грунт от пересыхания.

Когда начнут расти пасынки второго ряда, их надо выстригать.

Повторно баклажаны надо удобрить в середине месяца. Питание должно быть разнообразным. Эффективно использовать смесь суперфосфата (3 ст.л.) и калийной селитры (1,5 ст.л.). Развести в 10 л воды.

Перед раскрытием цвета посадки надо поддержать опять: внести смесь из горсти золы, 1 ч.л. мочевины, 3ч.л. суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Или приготовить такой вариант: в 5 л воды растворить 50 г дрожжей, 1 ст.л. сахара либо 2 ст.л. варенья. Настоять 2 часа, вылить под каждый куст по 200 мл состава.

На этапе роста плодов пользу даст смесь суперфосфата (40 г) и сернокислого калия (20 г), растворенных в 10 л воды. На каждый куст вылить по 1 л.

Можно использовать и строго натуральные рецепты - например, настой на банановой кожуре. Для его приготовления шкурки с 10 фруктов погрузить в 10 л воды и выдержать удобрение 2 суток.