Слизни активно размножаются в огороде из-за ошибок дачников

Слизняки откладывают яйца на зиму, и они выдерживают даже сильные морозы. А по весне вылупившийся молодняк начинает активное размножение.

Взрослые особи этих вредных насекомых боятся холодов, но уже при температуре воздуха +15 градусов и высокой влажности они отлично себя чувствуют.

Особенно активизируются эти вредители после дождя, независимо от того, ночью или днем он прошел. Теплая и влажная весна и пришедшее ей на смену дождливое лето, а также теплая осень и довольно мягкая зима очень способствует размножению слизней на участке.

Но зачастую дачники сами виноваты в активном размножении этих паразитов. И особенно в тех случаях, когда они слишком часто и неоправданно обильно поливают посадки.

Также размножению слизней способствует близкое залегание грунтовых вод. Это нужно учитывать при выборе места для грядок.

Если посадки слишком густые и редко пропалываются, то слизнякам это тоже понравится.

В саду они становятся слишком активными в том случае, если не убирать на зиму сгнившие плоды и опавшие листья. Эти условия станут комфортными для слизней во время зимовки.