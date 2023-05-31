Сода сохранит урожай: как использовать вещество против вредителей и болезней

Сода способна заменить на огороде многие вещества, препараты и удобрения. Как ее можно использовать?

Против мучнистой росы

Она совершенно неустойчива к соде. Чтобы приготовить защитное средство, нужно 4 ст.л. продукта развести в 10 л воды. Опрыскать больные растения в утренние либо вечерние часы. Для большего эффекта, процедуру повторить через неделю.

Против серой гнили

Сода способна разрушить также серую гниль на винограде, потому с помощью одной обработки можно убить сразу два патогена. Через 2 недели после первого опрыскивания нужно провести второе, потом (через такое же время) третье. Рецепт приготовления раствора стандартный – 4 ст.л соды на 10 л воды.

Против фитофторы

Эту болезнь лучше предупреждать, нежели лечить, и здесь тоже поможет сода! Содовый раствор способен защитить томаты и картофель от грибковых болезней. Более того, от соды томаты становятся более сахаристыми. Для приготовления средства надо 3 ст.л. порошка развести в 10 л воды. Интервал процедур – 10 дней.

Против проволочника

Добавление соды в картофельные лунки считается одной из лучших мер в деле борьбы с проволочником. Этот вредитель потеряет интерес к защищенным клубням на целый сезон.