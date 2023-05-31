ГАИ ищет очевидцев ДТП, произошедшего 20 мая по ул.Ульяновской в Бобруйске

В УВД Могилёвщины уточнили, что 20 мая около 18.20 по вышеуказанному адресу 22-летняя водитель Kia совершила наезд на 51-летнюю жительницу Бобруйска, пересекавшую проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП последней получила травмы, с которыми она госпитализирована в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ГАИ просит граждан, которые стали свидетелями ДТП или располагают информацией и записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам: 80225-59-01-99, 102.