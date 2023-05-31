Садовод со стажем назвал способы повышения урожайности вишневых деревьев

Итак, назовем основные моменты, касающиеся выращивания вишен, учитывая которые вы сможете получить хороший результат к концу сезона.
Вишням нужно много солнца и тепла в течение суток. Хорошо, если у вас есть возможность это обеспечить.
Не забываем вносить удобрения. Вишням нужны подкормки, содержащие основные питательные элементы: фосфор, калий, азот.
Подойдут как органические составы (перегной, компост), так и минеральные удобрения из магазина.
Обязательная процедура - профилактическая обработка от болезней и вредителей. Эти факторы резко снижают урожайность.
Препараты берем или в специальных магазинах или готовим сами на основе народных средств.
Для хорошего плодоношения вишен их нужно формировать и обрезать. Дерево любит разрастаться, от этого урожай падает.
Уберите лишние побеги, придайте кроне форму, тогда и ягод будет больше.
Следим за поливами, воды вишне надо много, особенно, когда она цветет и плодоносит.
Чтобы ветки не ломались под своей тяжестью, особенно, когда на них много ягод, необходимо делать подвязывание.
Не затягивайте со сбором урожая, ягоды нужно убирать вовремя и полностью, не оставляя на ветках. Дерево должно полностью восстановить силы перед следующим сезоном.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__