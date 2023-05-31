Садовод со стажем назвал способы повышения урожайности вишневых деревьев

Итак, назовем основные моменты, касающиеся выращивания вишен, учитывая которые вы сможете получить хороший результат к концу сезона.

Вишням нужно много солнца и тепла в течение суток. Хорошо, если у вас есть возможность это обеспечить.

Не забываем вносить удобрения. Вишням нужны подкормки, содержащие основные питательные элементы: фосфор, калий, азот.

Подойдут как органические составы (перегной, компост), так и минеральные удобрения из магазина.

Обязательная процедура - профилактическая обработка от болезней и вредителей. Эти факторы резко снижают урожайность.

Препараты берем или в специальных магазинах или готовим сами на основе народных средств.

Для хорошего плодоношения вишен их нужно формировать и обрезать. Дерево любит разрастаться, от этого урожай падает.

Уберите лишние побеги, придайте кроне форму, тогда и ягод будет больше.

Следим за поливами, воды вишне надо много, особенно, когда она цветет и плодоносит.

Чтобы ветки не ломались под своей тяжестью, особенно, когда на них много ягод, необходимо делать подвязывание.

Не затягивайте со сбором урожая, ягоды нужно убирать вовремя и полностью, не оставляя на ветках. Дерево должно полностью восстановить силы перед следующим сезоном.