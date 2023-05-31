Арбенина проинформировала, что из России уезжать не собирается

Солистка популярного музыкального коллектива "Ночные снайперы" Диана Арбенина отрицает сведения о том, что уезжает из РФ. Она обратилась к журналистам, призвав тех не распространять непроверенные сведения о ней и ее деятельности.

По словам знаменитости, она остается со своей аудиторией. Также она утверждает, что раз живет в России - значит с гражданами своего государства разделяет сложившуюся ситуацию.

Арбенина пояснила, что никогда не комментирует фейки о себе, чем пользуются "желтые" Телеграм-каналы.

Ранее стало известно, что несколько концертов "Ночных снайперов" по российским городам отменено. Однако директор группы Александра Рерих заявила, что концерты в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и российской столице пройдут по графику, несмотря на травлю солистки.