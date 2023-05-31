Найти и обезвредить: какой народный способ борьбы с медведкой дает невероятный эффект

Медведка - один из самых опасных врагов огорода. Она быстро бегает по земле, хорошо летает и плавает, но большую часть времени проводит под землей, откуда выбирается лишь в ночное время.

Этот вредитель способен погубить урожай картофеля, капусты, огурцов, баклажанов, лука. Особенно активна она в конце мая - во время брачного периода. Как понять, что на огороде буйствует медведка?

Это не сложно: вредитель оставляет на грядках извилистые земляные дорожки, которые хорошо видны, особенно во время дождя. О том, что медведка в огороде, свидетельствуют также отверстия в земле диаметром около 1,5 см и неожиданное увядание растений.

Чтобы обезвредить медведку, нужно чаще перекапывать почву в междурядьях, где особенно видны норки и ходы.

Отличный эффект дает и применение раствора, который готовится из 3 ст.л. жидкого мыла, щепотки стирального порошка, разведенных в 10 л воды. Спринцовкой вбрызгивать это средство в норки насекомых. Медведки после это всплывут, и останется лишь собрать их и уничтожить.