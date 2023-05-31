«Ясли» для земляники: как и когда заложить новые грядки этой ягоды

Новые грядки садовой земляники, как правило, закладывают в конце июля. Для этого нужно отобрать усы с однолетних здоровых и урожайных кустов. Как только они укоренятся, их надо отрезать, дать время перейти на корневое питание и высадить на постоянное место.

Затем выкопать куст молодой земляники вместе с комом земли и высадить в подготовленную заранее ямку. При этом сердечко розетки разместить на уровне поверхности почвы, уплотнить грунт, вокруг сформировать лунку глубиной 5 см. Высадить в сухую почву, полить (10 л на 4 кустика).

Чтобы защитить растения от жары, нужно притенить их укрывным полотном, закрепленным на металличе­ских дугах. До самой осени регулярно поливать, рыхлить, подкармливать раствором свежего куриного помета (готовить в соотношении 1:20), поливать из расчета 10 л на 8-10 кустов.

Можно использовать усы сразу по­сле сбора ягод, не дожидаясь их укоренения. Самые развитые побеги нужно отрезать от куста, намотать на указательный палец, а потом осторожно, чтобы не размотались витки, посадить в неглубокие лунки, не засыпая при этом верхушку с листочками.

Разместить спиральки на расстоянии примерно 8-10 см друг от друга. Участок для "яселек" выбрать в затененном месте либо притенить.

Первое время поливать каждый день вечером. К осени уже сформируются кустики с розеткой крупных листьев.