В Японии специальные тренеры учат людей улыбаться

Специалисты, которые обещают "вернуть" людям мастерство улыбки, набирают популярность в Японии. Их востребованность возникла после нескольких лет пандемии: местные жители обратили внимание, что их лица потеряли прежнюю эластичность и нуждаются в восстановлении, сообщает Российская газета.

Во время коронавируса люди носили маски и разучились в итоге правильно использовать мышцы лица, чтобы выразить свои эмоции.

Компания Egaoiku предложила свой выход из ситуации: курсы по развитию улыбки. Примечательно, что спрос на такую услугу есть: после отмены ограничений он вырос в 4,5 раза.

Как пишет The New York Times, радиоведущая Кэйко Кавано с похожей проблемой столкнулась еще до того, как мир узнал о коронавирусе. В какой-то момент девушка перестала делать артикуляционные упражнения для поддержки дикции, и после этого улыбка стала медленно исчезать с ее губ.

Обеспокоившись проблемой, японка разработала для себя комплекс упражнений, который помог ей вернуть прежнюю форму. А потом стала на этом зарабатывать: учить других улыбаться.

Уроки экс-радиоведущей пользуются большим спросом в больших компаниях, домах престарелых. А также - среди молодых мам, которые нередко перестают улыбаться из-за перегрузок домашними делами.

При этом некоторые эксперты считают, что курсы для постановки улыбки подходят больше для приверженцев западной культуры. По мнению исследователя Университета Кэйо Томохиса Сумида, для японских барышень куда привычнее прятать свою мимику на публике.