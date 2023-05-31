Макдоналд: дефолт США – это просто игра, американцы видели такие шоу и раньше

19:53 2023-05-31

Экономист Скотт Макдоналд в своем материале для издания National Interest описал возможный дефолт США как очередную игру.

Он напомнил, что ранее в Соединенных Штатах не случалось дефолта по сверенным облигациям, но нынешнее руководство страны сделало это возможным.

Макдоналд напоминает, что американцы уже не раз наблюдали подобные шоу, когда Белый дом и конгресс долго не могут решить вопрос с госдолгом.

Но потом стороны неизменно достигают соглашения и объявляют о победе. Ни одна из них не может допустить дефолт.

Экономит утверждает, что если бы такое произошло, это тяжело отразилось бы на американском народе, позиции доллара в мире и ситуации в стране в целом.