Дачники объяснили, почему сливы гниют на дереве и как спасти урожай

Чаще всего такое случается в июле, особенно если стоит дождливая погода. Грибок распространяется ветром.
При появлении первых признаков гнили нужно срочно начинать обработку деревьев специальными средствами.
Одно из самых эффективных – бордоская жидкость, для обработки используется раствор 1%. Опрыскивание проводится ранним утром или в вечерние часы.
Через 10-14 дней деревья обрабатывают фунгицидным раствором, например, «Скором» или «Хорусом».
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