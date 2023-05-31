Дачники объяснили, почему сливы гниют на дереве и как спасти урожай

Чаще всего такое случается в июле, особенно если стоит дождливая погода. Грибок распространяется ветром.

При появлении первых признаков гнили нужно срочно начинать обработку деревьев специальными средствами.

Одно из самых эффективных – бордоская жидкость, для обработки используется раствор 1%. Опрыскивание проводится ранним утром или в вечерние часы.

Через 10-14 дней деревья обрабатывают фунгицидным раствором, например, «Скором» или «Хорусом».