Ротару перестала общаться с Вайкуле из-за ее длинного языка

Экс-директор исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал причину, по которой артистка перестала общаться с Лаймой Вайкуле.

Недавно Вайкуле сообщила, что давно не разговаривала с Ротару и не в курсе, где та пребывает в настоящее время.

Лавров утверждает, что София Михайловна не хочет общаться с коллегой, по этой причине не поднимает телефон, так как после этого возможны какие-либо провокации.

Речь идет о "языке без костей" прибалтийской певицы. Продюсер утверждает, что знает Вайкуле, то знает весь мир.