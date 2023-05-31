Десантис: договоренность Байдена и Маккарти о госдолге не спасет США от банкротства

По его словам, «долговая сделка» не только не устранила крен США к банкротству, но и усугубила его.

Десантис уточнил, что «долговая сделка» дает стране возможность накопить новых долгов на 4 трлн долларов за 2 года.

Он подчеркнул, что такое количество долгов США раньше накопили почти за 200 лет. Кроме того, закрепляется инфляционный уровень расходов времен пандемии.

Губернатор Флориды обратил внимание на то, что практически все 87 тыс. новых агентов налоговой службы, набранных Байденом, сохранят свои места.