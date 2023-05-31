Эрнст закрыл проект Голос, выходивший в эфир Первого канала

Руководство Первого канала приняло решение о закрытии музыкальной программы "Голос".

Константин Эрнст уже не может спокойно наблюдать за низкими рейтингами проекта. Первый канал работает над заменой надоевшего шоу.

Новая передача будет носить название "Перепой звезду", где простые люди будут соревноваться в вокальном мастерстве со знаменитостями.

Продюсер Дмитрий Ашуров также убежден, что "Голос" необходимо убирать из эфира, так как большей части россиян, смотрящих телевизор, передача уже оскомину набила.