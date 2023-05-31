Дачники объяснили, почему не плодоносит слива и что с этим делать

Лучший способ борьбы с заболеваниями – профилактика. Для этого деревья обрабатывают фунгицидами и бордоской жидкостью 1%.
Сливу могут атаковать такие вредители, как толстоножка, плодожорка, тля, жук-пилильщик. Предотвратить их появление помогают сбор и уничтожение опавших листьев, обработка инсектицидами.
Состав почвы также влияет на плодоношение. Сливу нужно сажать в нейтральный грунт, а если почва кислая, ее следует раскислить известью и древесной золой.
Для дерева важно хорошее освещение, в тени хорошего урожая не будет. Это также нужно учитывать еще на этапе посадки.
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