Земфира заявила, что не получала французское гражданство

Артистка подчеркнула, что является гражданкой России. У нее никогда не было гражданства другой страны и получать его она не собирается.
Земфира также напомнила, что уже около года не живет в России, однако продолжает платить налоги в российский бюджет.
Певица отметила, что не поддерживает действия властей РФ, но любит свою страну. Она также потребовала, чтобы Минюст доказал наличие у нее иностранного финансирования.
В феврале 2023 года Министерство юстиции России включило Земфиру в реестр иноагентов за открытую поддержку Украины и выступления в недружественных странах.
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