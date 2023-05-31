Земфира заявила, что не получала французское гражданство

Артистка подчеркнула, что является гражданкой России. У нее никогда не было гражданства другой страны и получать его она не собирается.

Земфира также напомнила, что уже около года не живет в России, однако продолжает платить налоги в российский бюджет.

Певица отметила, что не поддерживает действия властей РФ, но любит свою страну. Она также потребовала, чтобы Минюст доказал наличие у нее иностранного финансирования.

В феврале 2023 года Министерство юстиции России включило Земфиру в реестр иноагентов за открытую поддержку Украины и выступления в недружественных странах.