Одно растение разгонит вех колорадских жуков: что нужно посадить на участке

00:35 2023-06-01

От колорадского жука бывает очень сложно избавиться даже с помощью химических препаратов.

Но есть одно растение, которого вредители боятся, как огня. Достаточно посадить его на участке, и химия уже не понадобится.

Это обычная календула, которая выгонит с участка не только колорадского жука, но еще и гусениц, клопов, слизней, клещей.

Растения, посаженные рядом с календулой, будут значительно реже болеть такими опасными заболеваниями, как черная ножка.

Календула неприхотлива, не требует особого ухода. Посадить ее можно в любом месте участка, в том числе там, где раньше росли сорняки.

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