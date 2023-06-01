Одно растение разгонит вех колорадских жуков: что нужно посадить на участке

Но есть одно растение, которого вредители боятся, как огня. Достаточно посадить его на участке, и химия уже не понадобится.
Это обычная календула, которая выгонит с участка не только колорадского жука, но еще и гусениц, клопов, слизней, клещей.
Растения, посаженные рядом с календулой, будут значительно реже болеть такими опасными заболеваниями, как черная ножка.
Календула неприхотлива, не требует особого ухода. Посадить ее можно в любом месте участка, в том числе там, где раньше росли сорняки.
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