ФБР подтвердило наличие документов о взятке Байдену

По словам парламентария, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй подтвердил наличие формы FD-1023, предполагающей вовлечение Джо Байдена, в то время занимавшего пост вице-президента, в уголовную схему взятки с участием иностранного гражданина.

Как отметил Комер, ФБР отказалось от предоставления имеющихся документов в палату представителей, вопреки требованию конгрессменов. Вместо это руководитель данного ведомства предложил допустить парламентариев к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире Федерального бюро расследований.

Конгрессмен подчеркнул, что настаивает именно на предоставлении имеющейся доказательной базы в палату представителей. В противном случае Комер намерен выдвинуть официальные обвинения против ФБР за проявленное неуважение к конгрессу.