От имени Залужного в его Telegram-канале появилось сообщение о телефонном разговоре с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов ВС США, рассказав генералу о положении украинской армии в зоне конфликта.

Такое сообщение появилось в телеграм-канале главкома от его имени.

Из заявления Залужного:

Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооруженных сил... Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды.

Также главком высказал мнение о том, что военному руководству Киева надо усилить противовоздушную оборону, в частности, с помощью истребителей F-16 и дополнительных систем ПВО.