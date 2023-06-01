Ведро картошки с куста: как увеличить урожай клубней с помощью правильной мульчи

Ухищрений, которые позволяют увеличить урожай картофеля, много. Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" поделилась опытом выращивания крупного и урожайного картофеля с помощью мульчи, которую вносит до и после высадки клубней.

Такой подход ускоряет прогревание грунта и помогает сохранить в почве влагу. При этом существенно замедляется рост сорняков на участке, то есть, экономятся силы на прополку.

Мульчу перед посадкой картошки нужно уложить в середине-конце марта. Чтобы ускорить прогревание почвы, и не дать шанса сорнякам, стоит дополнительно прикрыть участок темной пленкой.За пару недель до посадки землю с мульчей можно перекопать, но можно сделать это и одновременно с посадкой.

Перед укладкой мульчи для снижения риска поражения картошки проволочником и колорадскими жуками нужно разбросать по участку луковую шелуху. А также - внести удобрения.

Для этой цели очень подходит древесная зола: на 1 м2 грунта требуется около 200 грамм этого вещества. Можно применить и карбамид: 10-15 грамм на 1 м2. Высока и эффективность перегноя: 1 кг органики на 1 м2.

После посадки, когда ботва достигнет 10-15 см, мульчу надо уложить снова. Оптимально, если толщина слоя 10-15 см. В качестве мульчи отлично подойдет сено или солома. Как вариант - использовать обычную траву. Периодически мульча должна меняться.

Подкормку при этом вносить не обязательно, поливать его надо по мере необходимости. Также нет нужды полоть и рыхлить грунт: сорняки растут плохо, а земляная корка не образуется.

Такие технологии позволяют собрать с каждого куста по 10 кг картофеля, причем клубни всегда остаются здоровыми, крупными, сочными, а картофель хранится долго.