На 800 000 миллионеров меньше: названа причина снижения числа богатых людей в 2022 году

Последний отчет о мировом богатстве, подготовленный консалтинговой компанией Capgemini показывает существующую тенденцию к снижению числа богатых людей в мире.

Впервые за много лет число миллионеров во всем мире значительно сократилось. Значительнее всего этот процесс коснулся России.

Такие страны, как Индия и Индонезия, демонстрируют наибольший рост.

Согласно отчету, в конце прошлого года в мире насчитывалось 21,7 миллиона долларовых миллионеров, что соответствует сокращению их числа на 3,3 процента или около 800 000 человек.

При анализе учтены инвестиционные активы: акции, облигации, фонды или инвестиции в недвижимость.

Имущество и активы компаний не учитывались.

Большинство миллионеров по-прежнему проживает в США, где их число чуть меньше семи миллионов, за ними следуют Япония (3,55 миллиона) и Германия, которая остается на третьем месте в рейтинге с 1,61 миллионами, пока еще лидирующая в отношении Китая.

Эксперты Capgemini не претендуют на абсолютную точность в подсчетах, но их информация признана достоверной во всем мире и исследование проводится уже в 27-й раз.

«В 2022 году сократилось не только количество миллионеров, но и благосостояние, даже немного больше, чем число самих миллионеров», — говорит Клаус-Георг Мейер, руководитель отдела бизнеса и технологического консультирования поставщиков финансовых услуг в Capgemini: «Это во многом связано со снижением рыночной капитализации».

В 2022 году не только почти все фондовые индексы потеряли, но в то же время масштабные потери понесли и облигации.

В некоторых странах цены на недвижимость также упали.

В результате мировое богатство сократилось с 86 трлн долларов до 83 трлн долларов, или на 3,6 процента.