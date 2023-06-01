В появлении слизней на участке часто виноваты сами огородники

Слизняки не любят холода, однако яйца, которые они откладывают с осени, спокойно переносят зиму и хранятся невредимыми до весны.

Температура воздуха, при которой вредителям комфортно, составляет около 15 градусов тепла.

Также для успешного размножения и активной жизнедеятельности этим существам нужна высокая влажность. Таким образом, наиболее активны они по ночам или в дневное время после дождя.

Отчего же на участке часто появляются слизни? Во-первых, способствуют погодные условия.

Например, после весны с обилием влаги и теплых деньков пришло очень сырое лето, потом была теплая дождливая осень, зима без сильных морозов.

В этом случае слизни разведутся на даче в большом количестве.

Еще одна причина может заключаться в слишком близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. Они создают повышенную влажность на участке.

Иногда и дачники сами заливают свои растения, образуя участки с застоявшейся водой.

Другая причина - сорняки и густые посадки. В таких условиях слизни очень комфортно себя чувствуют.

Вредители могут атаковать огород, если по осени не были убраны палая листва и опавшие плоды. В такой среде слизняки обычно зимуют до весны.