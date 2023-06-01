На Бали появились дополнительные строгие запреты для иностранных туристов

В новый список включено 8 запретов и 12 рекомендаций. Их нарушение строжайше карается местными законами.

Так, например, туристам строжайше запрещено прикасаться к святым для местных жителей деревьям. На Бали отныне нельзя будет пользоваться пластиковыми пакетами и загрязнять мусором общественные зоны и водоемы.

Категорически запрещается осквернять "непотребными" фото храмы. Будут привлекать к ответственности и тех иностранцев, которые оскорбят представителей местных властей либо рядовых островитян.

Депортация ожидает туристов за оплату местных услуг и товаров криптовалютой. По заявлению губернатора Бали, единственным законным платежным средством на острове является индонезийская рупия.

За нарушение новых запретов балийским туристам будет присужден солидный штраф. А особенно провинившихся иностранцев ждет даже тюремное заключение.