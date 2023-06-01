Лукашенко: Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси

По словам белорусского лидера, в Польше, Литве, а также на Украине в настоящее время проводится активное обучение членов незаконных вооруженных формирований, постоянно предпринимаются попытки организации спящих экстремистских ячеек внутри Беларуси. Лукашенко заявил, что об это свидетельствуют многие недавние факты. Как полагает президент Беларуси, готовится силовой сценарий смены власти, но руководство страны это видит и не допустит подобного развития событий.