По словам белорусского лидера, в Польше, Литве, а также на Украине в настоящее время проводится активное обучение членов незаконных вооруженных формирований, постоянно предпринимаются попытки организации спящих экстремистских ячеек внутри Беларуси. Лукашенко заявил, что об это свидетельствуют многие недавние факты. Как полагает президент Беларуси, готовится силовой сценарий смены власти, но руководство страны это видит и не допустит подобного развития событий.
Лукашенко: Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси
11:50 2023-06-01
Это заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на встрече с руководителями спецслужб стран-участников СНГ.
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12:51
Храмова Оксана
Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада, которые стоит внести в черный список
Обработка сада от вредителей и болезней - обязательная профилактическая процедура весной. Также ее проводят регулярно на протяжение всего дачного сезона. Но не все препараты хороши для этих целей.
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