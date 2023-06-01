В одном из регионов Португалии введут налог для туристов

Новый налог для туристов вводят власти португальского региона Алгарве. Его уже начали применять к путешественникам.
Предполагается, что он будет действовать в тестовом режиме на протяжении всего лета-2023. Его действие будет продлено и на низкий сезон, но тариф при этом уменьшится.
Останавливающиеся в хостелах, отелях и других местах путешественники отныне будут платить 2 евро за ночь в высокий сезон.
В низкий сезон эта сумма снизится до 1 евро за ночь. Максимальная сумма платы за 5 ночей составит 10 евро, после чего взимать деньги с туристов уже не будут.
Скорее всего, новый налог будут сразу включать в стоимость съемного жилья.
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