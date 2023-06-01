Бербок заявила о невозможности приема Украины в НАТО

12:26 2023-06-01

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, устав и другие нормативные документы Североатлантического альянса не предусматривают прием в организацию государств, являющихся участниками военного конфликта.

Это заявление руководитель внешнеполитического ведомства Германии сделала на неформальной встрече руководителей глав МИД стран — членов НАТО в Осло.

В ходе своего выступления Бербок напомнила о том, что в Североатлантическом альянсе действует политика открытых дверей. Это, по словам главы МИД Германии, подчеркивается недавним приемом Финляндии и «хочется верить, скорым приемом Швеции».

Комментируя вопрос о возможном членстве в НАТО Украины, Бербок ответила, что говорить о новом членстве в разгар военного конфликта не приходится.