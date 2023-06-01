Дачник со стажем объяснил, можно ли применять золу для подкормки всех растений подряд

Есть растения, которые не приемлют такую подкормку и будут от золы страдать. Разбираемся вместе с экспертом, когда удобрение будет уместным.

В составе золы присутствует калий, кальций, магний, фосфор - одним словом все, что просто необходимо для развития и роста растений. Отсюда и хорошее плодоношение, и богатый урожай.

Однако зола известна еще и как раскислитель почвы. И это не всегда хорошо.

Не все растения любят щелочные почвы, не все хорошо растут даже на нейтральных землях.

Редис, подкормленный золой, быстро дает стрелку и лишает вас урожая, поэтому избегаем этой подкормки.

Щавель нуждается в слабокислом грунте, зола, внесенная с благими намерениями, может просто блокировать рост этой культуры.

Арбуз, который покормили золой, не только не будет расти, но и в конечном итоге начнет гнить, потому что подкормка приводит к нарушению водного обмена.

Не надо давать золу также азалиям, гортензиям, камелиям, лаванде, календуле. Эти цветы плохо отзываются на удобрение и могут значительно пострадать.

Не стоит вносить такую добавку в грунт, где растут хвойные и можжевельник.