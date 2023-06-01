В метро Сеула запустили сервис по доставке багажа в аэропорты

Сейчас эту услугу оказывают только на 4 станциях. Но совсем скоро руководство обещает организовать такие пункты почти по всему метрополитену.

Багаж можно отправить как со станций метро в ближайшие к Сеулу международные аэропорты "Кимпхо" и "Инчхон", так и в обратном направлении. Для этого путешественники могут воспользоваться удобным сервисом T-Luggage, доступным в режиме онлайн и на вокзалах на трех языках: японском, английском и китайском.

Оформить заявку на перемещение багажа можно в любое время суток. Онлайн-бронирование делается за день до отлета.

Комиссия за данную услугу варьируется в зависимости от места доставки, размера багажа и даты обслуживания. Она составляет от 17000 южнокорейских вон (12,9 доллара США) до 45000 вон в будни, а выходные из-за высокого спроса повышается примерно на 8000 - 14000 вон.

С середины нынешнего июня эта услуга будет доступна на большинстве станций сеульского метрополитена. А в недалекой перспективе здесь планируют создать инфраструктуру для доставки багажа из аэропортов в отели.