Мульчирование грядок считают полезной процедурой, но есть и другое мнение

Если провести процедуру неправильно, можно нанести вред огородным культурам.
Очень большой слой мульчи не приведет ни к чему хорошему, под ним будет сохраняться избыточное количество влаги.
Результат - застой воды, ведущий к корневым гнилям и другим проблемам, к которым может привести сильная увлажненность.
Особенно опасно это явление для плохо дренированных почв или для земель, расположенных в дождливых районах.
Вторая серьезная проблема, связанная с мульчированием, это создание благоприятной среды для огородных вредителей.
Например, древесные опилки, солома могут служить убежищем для насекомых-паразитов, улиток, слизней.
В толстом слое мульчи им легко укрыться, там тепло и влажно, поэтому вредители чувствуют себя комфортно.
Идем дальше, на этот раз поговорим об азоте. Есть отдельные виды мульчирующего материала (свежая щепа, опилки), которые забирают азот из почвы при разложении.
Поэтому растения в этот период могут испытывать дефицит этого важнейшего элемента питания.
Другая проблема заключается в следующем: мульча блокирует поступление кислорода к тканям.
Так бывает, если уложен очень толстый слой или он расположен вплотную к стеблям и стволам.
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