Мульчирование грядок считают полезной процедурой, но есть и другое мнение

Если провести процедуру неправильно, можно нанести вред огородным культурам.

Очень большой слой мульчи не приведет ни к чему хорошему, под ним будет сохраняться избыточное количество влаги.

Результат - застой воды, ведущий к корневым гнилям и другим проблемам, к которым может привести сильная увлажненность.

Особенно опасно это явление для плохо дренированных почв или для земель, расположенных в дождливых районах.

Вторая серьезная проблема, связанная с мульчированием, это создание благоприятной среды для огородных вредителей.

Например, древесные опилки, солома могут служить убежищем для насекомых-паразитов, улиток, слизней.

В толстом слое мульчи им легко укрыться, там тепло и влажно, поэтому вредители чувствуют себя комфортно.

Идем дальше, на этот раз поговорим об азоте. Есть отдельные виды мульчирующего материала (свежая щепа, опилки), которые забирают азот из почвы при разложении.

Поэтому растения в этот период могут испытывать дефицит этого важнейшего элемента питания.

Другая проблема заключается в следующем: мульча блокирует поступление кислорода к тканям.

Так бывает, если уложен очень толстый слой или он расположен вплотную к стеблям и стволам.