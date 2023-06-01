Некоторыми препаратами нельзя обрабатывать сад от насекомых после цветения

Плодовые деревья бывает достаточно обработать осенью и весной от паразитов и заболеваний. Но если весенней обработки оказалось недостаточно, можно повторить ее после цветения.

Однако для этого подходят не все препараты. А некоторые из них вовсе противопоказаны плодовым деревьям, поскольку способны нанести ущерб и урожаю, и опылителям.

К таким препаратам относятся "БИ-58", "Актара", "Искра золотая". Срок их полного вывода из растений составляет не менее 45 дней.

Вместо них можно использовать для обработки биологические средства либо препараты "Искра-Био", "Фитоверм", "Фитолавин", "Триходермин", "МатринБио".

Препараты нужно чередовать друг с другом, один и тот же нельзя применять несколько раз подряд. Это необходимо, чтобы у вредителей и паразитов не выработалось привыкания к определенному средству.