Дачники объяснили, что делать, если лук-севок не всходит

14:44 2023-06-01

Обычно с луком-севком не бывает проблем. Но иногда растение не дает всходов в течение долгого времени.

За сроками роста лука нужно внимательно следить, чтобы понимать, когда пора начинать беспокоиться об отсутствии всходов.

Если в положенное время лук так и не взошел, необходимо раскопать грунт, чтобы оценить состояние севка.

Луковицы могли сгнить из-за влажной погоды или чрезмерного полива. Их могли уничтожить заморозки или вредители.

В таком случае не стоит рассчитывать на урожай. Но еще можно посадить лук заново и дождаться всходов.

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