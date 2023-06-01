Дачники объяснили, что делать, если лук-севок не всходит

За сроками роста лука нужно внимательно следить, чтобы понимать, когда пора начинать беспокоиться об отсутствии всходов.

Если в положенное время лук так и не взошел, необходимо раскопать грунт, чтобы оценить состояние севка.

Луковицы могли сгнить из-за влажной погоды или чрезмерного полива. Их могли уничтожить заморозки или вредители.

В таком случае не стоит рассчитывать на урожай. Но еще можно посадить лук заново и дождаться всходов.