СК: 41-летний житель Кобрина организовал бизнес по продаже детского порно

Следствием установлено, что фигурант в 2018 году создал ряд интернет-ресурсов: форумы и файлообменники.

Первоначально заработок мужчины был основан на размещении рекламы на вышеуказанных ресурсах.

Впоследствии, с увеличения количества пользователей данных интернет-ресурсов, житель Корбрина начал публиковать, скачанные в общем доступе книги и журналы, но такой контент не принес успеха файлообменникам, поэтому бизнесмен решил начать публиковать порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних

В СК уточнили, что кобринчанин скачивал порно из интернета, изготавливал превью, а после размещал у себя на файлообменнике. Затем ссылки для скачивания публиковал на администрируемых им форумах, для получения доступа которым пользователи приобретали vip-подписки, цена на которые варьировалась от 8 до 10 долларов в месяц.

Со временем у владельца файлообменников появились помощники, которые за плату наполняли файлообменник порнографическими материалами.

Отмечается, что общий доход от преступной деятельности составил порядка 115 000 BYN.

В настоящее время, благодаря слаженной работе правоохранителей, интернет-ресурсы прекратили своё существование, а сам фигурант был задержан сотрудниками ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь в октябре прошедшего 2022 года.

Свою вину житель Кобрина признал частично. С санкции прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.